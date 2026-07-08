WM 2026: Steht nun sein Ende an?

SID 08.07.2026 • 17:28 Uhr Nach der WM hört Didier Deschamps als Nationaltrainer Frankreichs auf. Bereits am Donnerstagabend könnte folglich Schluss sein.

Didier Deschamps stutzte. Das WM-Viertelfinale gegen Marokko womöglich sein letztes Spiel für die Équipe Tricolore? Ob er sich darüber Gedanken mache?

„Vielen Dank für Ihre Bedenken, aber ich denke nicht darüber nach“, sagte Frankreichs Nationaltrainer und ließ auf der Pressekonferenz vor dem Kracherspiel gegen den Afrikameister am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) keine Zweifel an der französischen Titelmission.

„Ich und das Trainerteam wollen morgen unbedingt gewinnen. Das ist unser Ziel“, sagte Deschamps: „Ich lebe für den Sieg und konzentriere mich voll und ganz auf die marokkanische Mannschaft, damit wir dieses Spiel gewinnen.“

WM: Deschamps lobt seine Mannschaft

Der Ex-Profi und Kapitän der Weltmeister-Elf von 1998, der Les Bleus als Trainer zum WM-Titel 2018, dem Nations-League-Gewinn 2021 und in zwei weitere Finals bei großen Turnieren führte, strebt nach dem Maximum – warnt vor der Neuauflage des WM-Halbfinales von 2022 (damals 2:0) aber ausdrücklich vor den Marokkanern.

„Es ist eine wirklich großartige, exzellente Mannschaft mit erstklassigen Einzelspielern“, sagte Deschamps am Mittwoch in Boston: „Sie wollen gewinnen. Sie haben gerne den Ball, greifen gerne an und erzielen Tore. Wir müssen bereit sein und morgen unsere volle Leistung abrufen.“