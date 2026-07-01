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WM 2026: Turnier für Spanien-Profi wohl vorbei!

WM für Spanien-Profi wohl vorbei

Für den Yéremy Pino droht die WM nach einer Schulterverletzung beendet zu sein.
Yeremi Pino verletzte sich gegen Uruguay an der Schulter
Yeremi Pino verletzte sich gegen Uruguay an der Schulter
© IMAGO/PGS Photo Agency
Lars Hinzberg
Für den Yéremy Pino droht die WM nach einer Schulterverletzung beendet zu sein.

Spanien muss wohl für den Rest der WM auf den 25-maligen Nationalspieler Yéremi Pino verzichten. Der 23-Jährige zog sich im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay eine Schulterverletzung zu. In der Folge wird der Flügelstürmer von Crystal Palace laut Sun mindestens drei Wochen ausfallen

„Er hat eine Verletzung, die dazu führen könnte, dass er die Weltmeisterschaft verpasst“, hatte Spaniens Trainer Luis de la Fuente bereits nach dem Spiel befürchtet. Entgegen der ersten Vermutung eines Schlüsselbeinbruchs berichtet die englische Boulevardzeitung nun von einer Verstauchung.

WM: Verletzungssorgen bei Titelfavorit Spanien

Bisher kam Pino bei der WM zweimal zum Einsatz. Gegen Uruguay wurde der Rechtsaußen in der 66. Minute eingewechselt und verletzte sich in der Schlussphase unglücklich. Aufgrund des bereits ausgeschöpften Wechselkontingents konnte er troz Schmerzen nicht mehr ersetzt werden.

Angesichts des zuerst befürchteten Bruchs wäre die Diagnose für den Spieler eine kleine Erleichterung. Hinsichtlich des Turnierverlaufs ist es für Spanien allerdings ein weiterer Nackenschlag.

Im selben Spiel verletzte sich auch der leidgeplagte Nico Williams erneut. Bei ihm steht eine Prognose über die Ausfallzeit noch aus. Williams selbst schrieb auf Instagram: „Wir sehen uns so bald wie möglich bei dieser Weltmeisterschaft.“ Liverpool-Neuzugang Victor Munoz ist nach Wadenproblemen noch gänzlich ohne Spielminute.

Im Sechzehntelfinale trifft „La Furia Roja“ am Donnerstag auf Österreich (21 Uhr im LIVETICKER).

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