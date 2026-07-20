Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

WM: "Alles gewonnen": Dies gelang erst zehn Spielern vor ihm

Seltener Titel-Doppelpack

Fabián Ruiz wird mit Spanien Weltmeister. Dem Mittelfeldspieler gelingt ein selten gesehener Titel-Doppelpack.
Spanien kürt sich gegen Argentinien zum Weltmeister. Bei der Pokalübergabe kommt es zu einer skurrilen Szene mit US-Präsident Donald Trump.
SPORT1
Fabián Ruiz wird mit Spanien Weltmeister. Dem Mittelfeldspieler gelingt ein selten gesehener Titel-Doppelpack.

Fabián Ruiz hat binnen weniger Wochen alles abgeräumt: Spanien krönte sich am Sonntag durch ein 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien zum Weltmeister. Der Spieler von Paris Saint-Germain stand im Mittelfeldzentrum und sorgte erneut für Struktur sowie Kontrolle.

Für Ruiz ist es der nächste Titel: Nur sieben Wochen zuvor hatte er mit PSG die Champions League gewonnen. Im Endspiel gegen Arsenal setzten sich die Pariser nach 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Schon 2025 hatte Paris im Finale Inter mit 5:0 überrollt – der zweite Henkelpott in Serie war perfekt.

PSG adelt seinen Titel-Sammler

Damit gelang dem Mittelfeldmann der seltene Doppelgewinn aus Champions League und Weltmeisterschaft im selben Jahr. Damit gehört der Spanier zu einem erlesenen Kreis von elf Spielern, zu welchem unter anderem auch Franz Beckenbauer, Roberto Carlos oder Raphaël Varane gehören.

PSG gratulierte prompt auf seinen Social-Kanälen und schrieb: „Er hat alles gewonnen.“ Der Satz passt zu Ruiz‘ Titelsammlung: Europameister 2024, Champions-League-Sieger 2025 und 2026, viermal französischer Meister, zweimal Coupe-de-France-Gewinner und dreimal Gewinner des Trophée des champions. Dazu kommt mit Paris auch der Gewinn des Intercontinental Cup.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite