WM: "Alles gewonnen": Dies gelang erst zehn Spielern vor ihm

SPORT1 20.07.2026 • 14:00 Uhr Fabián Ruiz wird mit Spanien Weltmeister. Dem Mittelfeldspieler gelingt ein selten gesehener Titel-Doppelpack.

Fabián Ruiz hat binnen weniger Wochen alles abgeräumt: Spanien krönte sich am Sonntag durch ein 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien zum Weltmeister. Der Spieler von Paris Saint-Germain stand im Mittelfeldzentrum und sorgte erneut für Struktur sowie Kontrolle.

Für Ruiz ist es der nächste Titel: Nur sieben Wochen zuvor hatte er mit PSG die Champions League gewonnen. Im Endspiel gegen Arsenal setzten sich die Pariser nach 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Schon 2025 hatte Paris im Finale Inter mit 5:0 überrollt – der zweite Henkelpott in Serie war perfekt.

PSG adelt seinen Titel-Sammler

Damit gelang dem Mittelfeldmann der seltene Doppelgewinn aus Champions League und Weltmeisterschaft im selben Jahr. Damit gehört der Spanier zu einem erlesenen Kreis von elf Spielern, zu welchem unter anderem auch Franz Beckenbauer, Roberto Carlos oder Raphaël Varane gehören.