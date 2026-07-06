WM-Aus! Portugal-Trainer zieht Konsequenzen

SID 07.07.2026 • 00:15 Uhr Roberto Martinez legt sein Amt nieder. In seiner gut dreijährigen Zeit an Portugals Seitenlinie holte er einen großen Titel.

Nach dem Aus im Achtelfinale der WM hat Roberto Martinez seinen Rücktritt als Portugals Fußball-Nationaltrainer bestätigt.

„Es ist sicher, dass dies mein letztes Spiel für Portugal war. Ich möchte mich beim portugiesischen Volk bedanken. Ich nehme eine Erinnerung mit, die mir ein Leben lang bleiben wird“, sagte der Coach, der mit seinem Team 0:1 (0:0) an Europameister Spanien gescheitert war.

„Die Spieler haben unglaubliche Arbeit geleistet, sie sind sehr talentiert und haben sich mit ganzem Engagement für das Team eingesetzt“, betonte Martinez.

WM 2026: Martinez tritt nach Last-Minute-Aus zurück

Der Spanier hatte das Team Anfang 2023 übernommen und im Sommer 2025 zum Triumph in der Nations League geführt.

Beim Finalturnier in Deutschland hatte Portugal Spanien im Elfmeterschießen geschlagen, beim Wiedersehen bei der WM besiegelte ein später Gegentreffer durch Mikel Merino (90.+1) das Aus.

Dass nach der WM Schluss sein würde, hatte Martinez bereits zuvor versichert. Sein Vertrag läuft nach der WM aus.

Portugal-Trainer dankt Verband und dem Volk

In 45 Spielen als Trainer habe er eine besondere Beziehung zu Portugal aufgebaut, betonte Martinez: „Ich danke dem Verband und dem Trainerstab, die hart gearbeitet haben, um unseren Spielern zu helfen. Ich nehme eine unglaubliche Erinnerung mit und danke dem portugiesischen Volk“.

Als Nachfolger wird der Portugiese Jorge Jesus gehandelt. Der 71-Jährige hat seinen Posten als Trainer von Al-Nassr in Saudi-Arabien verlassen.