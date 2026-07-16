WM-Barometer: Auch Fans wollen Klopp als Nachfolger

SID 16.07.2026 • 11:51 Uhr Jürgen Klopp ist auch der große Favorit der Fans für eine erfolgreichere Zukunft. Gleichzeitig müsse es grundlegende strukturelle Veränderungen geben.

Mit ihrem Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp befinden sich die Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) inzwischen auf der Zielgeraden der Verhandlungen, den deutschen Fußballfans dürfte dies recht sein: 60,9 Prozent aller Befragten einer repräsentativen Online-Befragung von bundesligabarometer.de sehen den 59-Jährigen als den besten Nachfolger für den nach dem frühen WM-Aus zurückgetretenen Julian Nagelsmann.

Erst mit weitem Abstand folgen im WM-Barometer, das ein umfangreiches Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung zum Ausscheiden und zu der Zukunft der deutschen Nationalmannschaft abbildet, der langjährige Freiburger Erfolgstrainer Christian Streich (14,6 Prozent) und Österreich-Coach Ralf Rangnick (6,8 Prozent).

Für eine Rückkehr zu erfolgreicheren Zeiten sehen die Umfrageteilnehmer zudem grundlegende strukturelle Veränderungen beim DFB als unumgänglich an – gleichzeitig aber haben sie kaum Vertrauen in die Verantwortlichen, die diesen Umbruch einleiten müssen. Demnach gaben gleich 94 Prozent der 6258 Befragten an, dass ein Strukturenwechsel im Verband notwendig sei. Allerdings haben 80,3 Prozent das Vertrauen in die Führungsetage des DFB verloren.