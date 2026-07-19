WM: Bayern-Star Michael Olise soll in Tränen ausgebrochen sein

Philipp Schmidt 19.07.2026 • 10:59 Uhr Michael Olise hätte im Spiel um Platz drei ein unfassbares Comeback perfekt machen können. Nach dem Abpfiff übermannen den Bayern-Star die Gefühle.

Nach der spektakulären 4:6-Niederlage im Spiel um Platz drei gegen England sind bei Michael Olise in der Kabine offenbar Tränen geflossen. Wie L’Équipe berichtet, gab sich der Bayern-Star die Schuld daran, dass das Spektakel in Miami nicht mit einem französischen Erfolg endete.

Hintergrund: Scheinbar aussichtslos lag die Équipe tricolore nach 45 Minuten mit 0:4 zurück, ehe sich ein unfassbares Comeback anbahnte. Kylian Mbappé, Bradley Barcola und erneut Mbappé hatten bis zur 66. Minute auf 3:4 verkürzt, ehe sich für Olise die große Chance zum Ausgleich bot.

Nach herausragender Vorarbeit von Ousmane Dembélé kam Olise in der 81. Minute aus kurzer Distanz völlig frei zum Abschluss, setzte den Ball jedoch rechts am Tor vorbei. Ein Elfmeter auf der Gegenseite, den Bukayo Saka verwandelte, sorgte wenige Minuten später für die Vorentscheidung im Zehn-Tore-Spektakel.

Olise vergibt zwei Möglichkeiten auf Ausgleich