WM: Dembélé lacht unsportlichen Gegenspieler aus!

Philipp Heinemann 05.07.2026 • 01:15 Uhr Eine unsportliche Aktion sorgt beim WM-Fight der Franzosen gegen Paraguay für Wirbel. Ousmane Dembélé lacht nur über seinen Gegenspieler.

Der französische Nationalspieler Ousmane Dembélé hat einen Gegenspieler beim WM-Achtelfinale gegen Paraguay ausgelacht. Der Superstar der Équipe Tricolore reagierte mit Humor auf eine unfaire Aktion von Gustavo Velázquez.

Frankreich wurde rund um die 70. Minute ein Strafstoß zugesprochen. Dembélé schnappte sich den Ball und positionierte sich direkt über dem Elfmeterpunkt, offensichtlich in der Absicht, diesen zu beschützen. Das hielt Paraguays Velázquez aber nicht davon ab, den Punkt mit den Stollen zu bearbeiten.

Der Verteidiger stocherte mehrmals zwischen die Füße Dembélés, der sich lachend und grinsend zu seinem Kontrahenten umdrehte. Die Aktion hatte letztlich keine Auswirkungen auf die Ausführung des Elfmeters: Kylian Mbappé verwandelte sicher zur 1:0-Führung.

WM: Schiedsrichter „nicht auf der Höhe“

Die Szene stand sinnbildlich für die zahlreichen Regelverstöße, die sich Paraguay in einem umkämpften Spiel erlaubte.

„Das war nur ein Punkt von vielen“, urteilte der Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich bei MagentaTV. Der einstige Referee machte dem usbekischen Unparteiischen Ilgiz Tantashev Vorwürfe: „Man sieht, dass die Spieler aus Paraguay die Unsportlichkeiten sehr forcieren und der Schiedsrichter es zu sehr schleifen lässt. Da wären längst mal Gelbe Karten angemessen.“

Der Schiri der Partie sei „präventiv nicht auf der Höhe. Dann läuft das Spiel aus dem Ruder, er wird hier nicht akzeptiert und das ist das Problem.“