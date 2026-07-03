WM: Termin fix! Dann tritt Klopp wieder vor die Kameras

Philipp Heinemann 03.07.2026 • 16:39 Uhr Jürgen Klopp soll neuer Bundestrainer werden. Nun steht fest, wann der potenzielle Nachfolger von Julian Nagelsmann das nächste Mal vor die Kameras tritt.

Ob Jürgen Klopp wirklich Bundestrainer wird, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, wann sich der Wunschkandidat des DFB erstmals wieder öffentlich zu Wort melden wird.

Wie MagentaTV bestätigte, wird Klopp am Sonntag beim WM-Spiel zwischen Brasilien und Norwegen in seiner Rolle als Experte im Einsatz sein. Die Übertragung mit dem 59-Jährigen sowie Tabea Kemme und Johannes B. Kerner beginnt um 21 Uhr. Die Partie ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

DFB will Klopp – gibt es eine Ausstiegsklausel?

Klopp ist nach dem Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann der vom DFB auserkorene Nachfolger, wie der Verband bekannt gegeben hat.

„Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen“, hieß es in einer umfassenden Meldung zur Causa Nagelsmann. Der Wunschkandidat habe „bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“.

Klopp ist derzeit als „Global Head of Soccer“ bei Red Bull angestellt. Sein Vertrag läuft noch bis 2029, sodass der DFB eine Ablöse zahlen müsste. Eine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht.