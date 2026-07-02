WM: Dzekos bitterer Abgang

SID 02.07.2026 • 06:36 Uhr Im Sechzehntelfinale muss Edin Dzeko kurz nach der Pause vom Feld. Das Aus seiner Nation sieht er anschließend tatenlos mit an – ein bitterer WM-Abgang.

Edin Dzeko fasste sich nach einem kurzen Antritt an den rechten Oberschenkel – und wusste sofort, dass er seiner Mannschaft im Kampf um das WM-Achtelfinale nicht mehr helfen kann.

Mit hängendem Kopf schlich Bosniens Fußball-Ikone in der 51. Minute vom Feld in Santa Clara, die Kapitänsbinde hatte er da schon an Sead Kolasinac überreicht. Das 0:2 der Bosnier gegen die USA besiegelte fast eine Stunde später auch das Ende seiner persönlichen WM-Reise.

Nach WM-Aus: Dzeko geht wortlos aus dem Stadion

Mit 40 Jahren und 106 Tagen war Dzeko durch seinen Startelfeinsatz zum ältesten Feldspieler in einem K.o.-Spiel der WM-Geschichte aufgestiegen – sein letztes Spiel auf der ganz großen Fußballbühne hatte sich der Schalke-Angreifer aber anders vorgestellt. An den Journalisten ging Dzeko im Anschluss an die Partie wortlos vorbei.

Hinzu kommt: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (41) kann dem Rekordnationalspieler und -torschützen Bosnien-Herzegowinas den Rekord am Donnerstag (Ortszeit) wieder abnehmen, wenn er im Sechzehntelfinale gegen Kroatien eingesetzt wird.