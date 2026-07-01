WM: Ecuador-Coach hört nach Ausscheiden auf

SID 01.07.2026 • 08:39 Uhr Nach dem WM-Aus mit Ecuador hat Sebastian Beccacece seinen Abschied als Fußball-Nationaltrainer der Südamerikaner bestätigt. Auch der Sieg gegen Deutschland half ihm nicht.

Sebastian Beccacece hat nach dem WM-Aus mit Ecuador seinen Abschied als Fußball-Nationaltrainer der Südamerikaner bestätigt.

Beccaceces Vertrag lief bis zur WM und wird wie erwartet nun nicht verlängert. „Wir haben es nicht geschafft, unser Ziel zu erreichen – nämlich die beste WM in der Geschichte Ecuadors zu spielen“, sagte er.

WM: Hatte Beccacece Stress mit Hincapié?

In der Mannschaft soll es zuletzt Widerstand gegen ihn gegeben haben. Beim Aus gegen Mexiko hatte Abwehrspieler Piero Hincapié dem Coach nach seiner Roten Karte den Handschlag verweigert – ob aus Frust oder aus Abneigung, blieb zunächst unklar.

Beccacece hatte Ecuador im August 2024 übernommen. Noch vor Uruguay, Kolumbien und Brasilien hatte sich sein Team den zweiten Platz in der WM-Qualifikation gesichert – dank elf Spielen ohne Niederlage in Folge. Highlight war der 1:0-Sieg über den amtierenden Weltmeister aus Becacceces Heimatland zum Abschluss.

Bei der WM war Ecuador mit einem 0:1 gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und einem 0:0 gegen Curacao gestartet, ehe der Sieg gegen Deutschland doch noch den Einzug ins Sechzehntelfinale brachte.