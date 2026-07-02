WM: Ex-DFB-Präsident Zwanziger fordert Nagelsmann-Konsequenzen

SID 02.07.2026 • 15:02 Uhr Theo Zwanziger spricht sich klar gegen Julian Nagelsmann aus. Für den ehemaligen DFB-Präsidenten wäre Jürgen Klopp der "beste" Nachfolgekandidat.

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hat sich der langen Reihe der Kritiker von Bundestrainer Julian Nagelsmann angeschlossen.

„Julian Nagelsmann hat es nicht geschafft, eine Mannschaft zu formen. Für mich ist deshalb völlig klar, dass er nicht weiter Bundestrainer sein kann“, sagte der 81-Jährige der Münchner Abendzeitung.

WM: Diesen Nachfolger sieht Zwanziger

Zwanziger, der den DFB von 2006 bis 2012 angeführt hatte, kritisierte auch die zu hohe Erwartungshaltung. „Die Mannschaft wurde nicht nur vom Bundestrainer, sondern von der gesamten sportlichen Leitung und dem DFB-Präsidium überbewertet. Man hat als Ziel den Weltmeistertitel ausgegeben, was nicht realistisch war“, sagte er.