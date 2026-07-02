WM: Ex-DFB-Präsident Zwanziger fordert Nagelsmann-Konsequenzen

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hat sich der langen Reihe der Kritiker von Bundestrainer Julian Nagelsmann angeschlossen.
Ex-DFB-Präsident für Nagelsmann-Aus
„Julian Nagelsmann hat es nicht geschafft, eine Mannschaft zu formen. Für mich ist deshalb völlig klar, dass er nicht weiter Bundestrainer sein kann“, sagte der 81-Jährige der Münchner Abendzeitung.
WM: Diesen Nachfolger sieht Zwanziger
Zwanziger, der den DFB von 2006 bis 2012 angeführt hatte, kritisierte auch die zu hohe Erwartungshaltung. „Die Mannschaft wurde nicht nur vom Bundestrainer, sondern von der gesamten sportlichen Leitung und dem DFB-Präsidium überbewertet. Man hat als Ziel den Weltmeistertitel ausgegeben, was nicht realistisch war“, sagte er.
Jürgen Klopp als Nachfolger würde Zwanziger begrüßen, auch der ehemalige Teammanager des FC Liverpool könne aber keine Wunder vollbringen. „Wir haben nicht mehr die Spitzenspieler. Es ist nicht damit getan, dass jetzt womöglich Jürgen Klopp kommt. Natürlich wäre er der Beste für die aktuelle Situation, aber es liegt auch vieles im Bereich der Nachwuchsförderung im Argen“, sagte Zwanziger.