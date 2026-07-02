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WM: DFB-Gipfeltreffen vorbei - Nagelsmann vor dem Aus?

Medien: So lief der Nagelsmann-Gipfel

Beim DFB wird ein Gipfel in Frankfurt abgehalten. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht vor dem Aus. Er soll Bedenkzeit für einen freiwilligen Rücktritt erhalten haben.
In der Sport1-Livesendung „WM Aktuell“ äußert sich Chefreporter Stefan Kumberger über eine potenzielle Entlassung von Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie über bestehende Zweifel innerhalb des DFB-Vorstands bezüglich Jürgen Klopp als möglichen Nachfolger.
SID
Beim DFB wird ein Gipfel in Frankfurt abgehalten. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht vor dem Aus. Er soll Bedenkzeit für einen freiwilligen Rücktritt erhalten haben.

Nach einem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstagvormittag steht Bundestrainer Julian Nagelsmann anscheinend unmittelbar vor der Ablösung.

Informationen der Bild-Zeitung zufolge verließ der aus München eingeflogene Nagelsmann das dreistündige Treffen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke in Frankfurt/Main kurz vor halb zwei am Steuer einer schwarzen Limousine.

WM: Nagelsmann erklärt sich

Zunächst soll Nagelsmann seine Sicht auf das WM-Debakel im Sechzehntelfinale gegen Paraguay geschildert haben. Sportliche Fehleinschätzungen seien ebenso Thema gewesen wie die Atmosphäre im inzwischen heftig kritisierten WM-Camp von Winston-Salem. Dann wurde Nagelsmann laut Bild ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, der Bundestrainer habe Bedenkzeit erhalten. Bis „spätestens Ende der Woche“ werde eine Entscheidung fallen.

Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp, derzeit WM-Experte für MagentaTV und im Hauptjob Fußball-Chef des Red-Bull-Konzerns. Medienberichten zufolge soll er für das Amt bereitstehen.

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