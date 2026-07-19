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WM-Finale: Argentinien historisch schlecht

Argentinien historisch schlecht

Argentinien spielt im WM-Finale eine historisch schwache Hälfte. Der Weltmeister von 2022 bleibt im gegnerischen Sechzehner ohne einen einzigen Ballkontakt.
Das Endspiel der FIFA Weltmeisterschaft steht kurz bevor und Sport1-Reporter Manfred Sedlbauer liefert die letzten Eindrücke von vor Ort!
Julius Schamburg
Argentinien spielt im WM-Finale eine historisch schwache Hälfte. Der Weltmeister von 2022 bleibt im gegnerischen Sechzehner ohne einen einzigen Ballkontakt.

Was für eine historisch schwache erste Hälfte von Argentinien im WM-Finale gegen Spanien (JETZT im LIVETICKER).

Die Albiceleste kam in der ersten Hälfte auf einen Wert von 0,00 xGoals. Bei den Spaniern waren es immerhin 0,23 xGoals. Torchancen? Mangelware. Lediglich Lamine Yamal wurde zu Beginn (5.) richtig gefährlich.

WM-Finale: Argentinien erschreckend harmlos

Argentinien hingegen wurde laut ESPN zur erst zweiten Mannschaft in den letzten 60 Jahren, die in der ersten Hälfte eines WM-Finales keinen Torschuss verzeichnen konnte.

Im offensiven Drittel kamen sie auf lediglich 17 Ballkontakte, im gegnerischen Strafraum auf keinen einzigen.

Schon das Halbfinale gegen England (2:1) wurde in der ersten Hälfte zur Abwehrschlacht. Es war laut Opta das erste FIFA-Weltmeisterschaftsspiel seit 1966, bei dem in den ersten 30 Minuten gar kein einziger Torschuss abgegeben wurde.

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