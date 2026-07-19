WM-Finale: Argentinien historisch schlecht

Julius Schamburg 19.07.2026 • 22:47 Uhr Argentinien spielt im WM-Finale eine historisch schwache Hälfte. Der Weltmeister von 2022 bleibt im gegnerischen Sechzehner ohne einen einzigen Ballkontakt.

Was für eine historisch schwache erste Hälfte von Argentinien im WM-Finale gegen Spanien (JETZT im LIVETICKER).

Die Albiceleste kam in der ersten Hälfte auf einen Wert von 0,00 xGoals. Bei den Spaniern waren es immerhin 0,23 xGoals. Torchancen? Mangelware. Lediglich Lamine Yamal wurde zu Beginn (5.) richtig gefährlich.

WM-Finale: Argentinien erschreckend harmlos

Argentinien hingegen wurde laut ESPN zur erst zweiten Mannschaft in den letzten 60 Jahren, die in der ersten Hälfte eines WM-Finales keinen Torschuss verzeichnen konnte.

Im offensiven Drittel kamen sie auf lediglich 17 Ballkontakte, im gegnerischen Strafraum auf keinen einzigen.