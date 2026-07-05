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WM: Haaland zieht mit Mbappé und Messi gleich

Haaland zieht mit Topstars gleich

Erling Haaland ist einmal mehr der entscheidende Mann und schießt Norwegen ins WM-Viertelfinale. Der Stürmer zieht mit Lionel Messi und Kylian Mbappé gleich.
Erling Haaland schießt Norwegen gegen Brasilien mit einem Doppelpack ins WM-Viertelfinale. Der City-Stürmer lässt damit die norwegischen Fans weiter rudern.
Maximilian Huber
Erling Haaland ist einmal mehr der entscheidende Mann und schießt Norwegen ins WM-Viertelfinale. Der Stürmer zieht mit Lionel Messi und Kylian Mbappé gleich.

Mit seinem Doppelpack gegen Brasilien (2:1) hat Superstar Erling Haaland mit Lionel Messi und Kylian Mbappé gleichgezogen.

Der Norweger erzielte beim 2:1-Sieg gegen Brasilien beide Tore und steht nun, wie auch Messi und Mbappé, bei sieben Turniertreffern. Frankreichs Superstar Mbappé benötigte fünf Spiele, um auf diese Torausbeute zu kommen. Haaland und Messi benötigten jeweils nur vier Duelle.

Zieht Kane nach?

Englands Harry Kane könnte mit dem Trio zeitnah gleichziehen. Der Bayern-Stürmer steht nach vier WM-Spielen bei fünf Toren, im Achtelfinale gegen Mexiko (ab 2 Uhr im SPORT1-Liveticker) will Kane nachlegen.

Durch den 2:1-Sieg steht Norwegen erstmals im WM-Viertelfinale. Dort treffen die Skandinavier entweder auf Mexiko oder England.

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