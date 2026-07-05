WM: Haaland zieht mit Mbappé und Messi gleich

Maximilian Huber 06.07.2026 • 00:26 Uhr Erling Haaland ist einmal mehr der entscheidende Mann und schießt Norwegen ins WM-Viertelfinale. Der Stürmer zieht mit Lionel Messi und Kylian Mbappé gleich.

Mit seinem Doppelpack gegen Brasilien (2:1) hat Superstar Erling Haaland mit Lionel Messi und Kylian Mbappé gleichgezogen.

Der Norweger erzielte beim 2:1-Sieg gegen Brasilien beide Tore und steht nun, wie auch Messi und Mbappé, bei sieben Turniertreffern. Frankreichs Superstar Mbappé benötigte fünf Spiele, um auf diese Torausbeute zu kommen. Haaland und Messi benötigten jeweils nur vier Duelle.

Zieht Kane nach?

Englands Harry Kane könnte mit dem Trio zeitnah gleichziehen. Der Bayern-Stürmer steht nach vier WM-Spielen bei fünf Toren, im Achtelfinale gegen Mexiko (ab 2 Uhr im SPORT1-Liveticker) will Kane nachlegen.