WM-Ikone würde Ancelotti feuern: "Er soll zur Hölle fahren"

Lars Hinzberg 11.07.2026 • 13:33 Uhr Viele Brasilien-Fans entladen ihre Wut über das frühe WM-Aus der Selecao vor allem an Trainer Carlo Ancelotti. Romario, einst selbst Weltmeister mit Brasilien, ließ am Italiener kein gutes Haar.

Auch in der brasilianischen Fußballwelt herrscht nach dem WM-Aus im Achtelfinale gegen Norwegen helle Aufregung. Zielscheibe des Zorns ist dabei besonders Carlo Ancelotti, der eigentlich als Heilsbringer vorgesehen war. Ex-Weltmeister Romario konnte seine Wut über den Italiener kaum bremsen.

„Wäre ich für den Verband verantwortlich gewesen, wäre ich in die Umkleidekabine gegangen, hätte ihm gesagt, er solle zur Hölle fahren, und hätte seinen Vertrag auf der Stelle zerrissen“, redete sich der 60-Jährige bei Sky Sports Italia regelrecht in Rage.

Brasilien-Legende fordert Rücktritt von Ancelotti

„Er kann nicht weiterhin Brasiliens Nationaltrainer bleiben“, lautet Romarios klares Urteil. Doch damit nicht genug: „Das Spiel gegen Norwegen war eine Schande. Ich würde ihn sogar vor Gericht bringen. Dann werden wir sehen, was passiert, aber er kann nicht bleiben.“

Tiefer Frust bei einem, der genau weiß, wie man den begehrten Pokal gewinnt. 1994 hatte er mit fünf Toren erheblichen Anteil am vierten Titelgewinn Brasiliens. Im selben Jahr wurde er von der FIFA zum Weltfußballer ausgezeichnet. „Jetzt haben wir diesen verdammten Ancelotti, der verloren hat und weiter verlieren wird“, schloss er seine Schimpftirade schließlich.

Ancelotti soll im Amt bleiben