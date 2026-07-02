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Dieses "Dream Team" wünscht sich Bastian Schweinsteiger nun beim DFB

Schweinsteiger will sie als DFB-Duo

Bastian Schweinsteiger hat sich zur Zukunft des DFB geäußert. Der Rio-Weltmeister sieht vor allem eine Person als wichtigen Faktor für das DFB-Team.
In der Sport1-Livesendung „WM Aktuell“ äußert sich Chefreporter Stefan Kumberger über eine potenzielle Entlassung von Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie über bestehende Zweifel innerhalb des DFB-Vorstands bezüglich Jürgen Klopp als möglichen Nachfolger.
SID
Bastian Schweinsteiger hat sich zur Zukunft des DFB geäußert. Der Rio-Weltmeister sieht vor allem eine Person als wichtigen Faktor für das DFB-Team.

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sieht in Jürgen Klopp und Rudi Völler das perfekte Duo für die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. „Wenn Julian Nagelsmann nicht mehr weitermachen würde, dann würde ich schon sagen, dass Jürgen Klopp und Rudi Völler das Dream Team wären. Gerade Rudi Völler als Gegenpol für Jürgen Klopp, das würde schon gut passen“, sagte ARD-Experte Schweinsteiger am Donnerstagabend vor dem WM-Sechzehntelfinale zwischen Spanien und Österreich (im LIVETICKER).

Der frühere Star des FC Bayern sieht vor allem Sportdirektor Völler als wichtigen Faktor. „Natürlich muss man alles hinterfragen. Aber ich finde gerade Rudi Völler ganz wichtig, weil er hat die Erfahrung, er ist Weltmeister geworden, den würde ich schon gerne beim DFB weiterhin sehen“, betonte Schweinsteiger. Der 66-Jährige kenne „das Geschäft“. Er weiß, „was man braucht, um Veränderungen zu machen“.

Schweinsteiger beim DFB? „Würde mich nicht drücken“

Ob er selbst für irgendeine Position zur Verfügung stehen würde? Er habe doch bei der ARD „den schönsten Job der Welt“, sagte Schweinsteiger, fügte aber hinzu: „Also natürlich würde ich mich nicht drücken vor der Verantwortung, so bin ich grundsätzlich nicht.“

Nach einem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag steht Nagelsmann anscheinend unmittelbar vor der Ablösung. Ihm wurde von den DFB-Bossen ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, er habe Bedenkzeit erhalten, hieß es. Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp.

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