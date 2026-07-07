WM: Klose enthüllt Telefonat mit Messi

Maximilian Huber 07.07.2026 • 19:46 Uhr Miroslav Klose verrät, dass er während der WM mit Lionel Messi telefoniert hat. Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni ermöglichte die Gelegenheit.

Die deutsche Fußball-Legende Miroslav Klose hat verraten, dass er während der aktuell laufenden Weltmeisterschaft mit Superstar Lionel Messi telefoniert hat. Der Argentinier hatte in den USA Klose als WM-Rekordtorschütze abgelöst, woraufhin der Deutsche Messi gratulieren wollte.

„Messi ist ein brutales Phänomen. Der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni war mein Mitspieler bei Lazio Rom, wir stehen noch regelmäßig in Kontakt. Er hat ein Telefonat von Messi und mir arrangiert, nachdem er meinen WM-Torrekord eingestellt hat. Das war schon sehr bewegend“, verriet Klose bei einem WM-Talk des 1. FC Nürnberg. Bei den Franken ist der ehemalige Stürmer als Cheftrainer tätig.

Messi will Klose ein Trikot schenken

Klose schilderte spannende Details des Gesprächs mit Messi, der ihm eine kleine Freude bereiten möchte: „Messi und ich sind uns natürlich immer mal wieder auf dem Platz begegnet, das war immer schön und respektvoll. Das Telefonat jetzt war aber das erste Mal, dass wir abseits davon etwas länger miteinander gesprochen haben. Er hat gesagt, er schickt mir ein unterschriebenes Trikot.“

Im WM-Gruppenspiel gegen Österreich (2:0) hatte Messi seine WM-Tore 17 und 18 erzielt und somit Klose als Rekordtorschütze bei WM-Endrunden abgelöst. Im Achtelfinale gegen Ägypten (jetzt im Liveticker) erzielte Messi sein insgesamt 21. WM-Tor, nachdem er zuvor einen Elfmeter verschossen hatte.