WM-Kracher nicht im Free-TV! So sehen Sie Portugal vs. Kroatien heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 02.07.2026 • 19:00 Uhr Heute Nacht greift Portugal bei der WM ins Sechzehntelfinale ein. Gegner ist Kroatien. SPORT1 zeigt, wie Sie das WM-Spiel heute live verfolgen können. Es wird nicht im Free-TV übertragen.

Für Portugal wird es bei der WM 2026 zum ersten Mal richtig ernst. Nach einer mäßigen Gruppenphase, die die Südwesteuropäer nur auf Platz zwei hinter Kolumbien beenden konnten, sind weitere Stolperer nun verboten.

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag (ab 1 Uhr im LIVETICKER) steht das WM-Sechzehntelfinale gegen Kroatien auf dem Programm. Die Kroaten konnten sich in ihrer Gruppe hinter England auf Rang zwei platzieren. So kommt es nun zum großen Aufeinandertreffen der beiden Altstars Cristiano Ronaldo und Luka Modric.

WM heute nicht live im Free-TV: So können Sie Portugal – Kroatien verfolgen

Cristiano Ronaldo möchte seine Laufbahn mit dem WM-Titel krönen. Damit er diesen letzten großen Erfolg noch erringen kann, müssen sowohl CR7 selbst als auch seine Kollegen noch eine Schippe zulegen.

Die hoch eingeschätzten Portugiesen zeigten zum WM-Auftakt eine enttäuschende Leistung und mussten sich mit einem 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo zufrieden geben. Im zweiten Spiel gab es dann hingegen ein souveränes 5:0 gegen Usbekistan und zwei Ronaldo-Tore. Das 0:0 im finalen Gruppenspiel gegen Kolumbien reichte nicht, um die Südamerikaner von Platz eins zu verdrängen.

Nun wird sich zeigen, ob Ronaldo auf Top-Ebene noch entscheidende Momente liefern kann. Mit Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes und Joao Neves hat der 41-Jährige starke Kollegen an seiner Seite. Das ganze Team ist bislang aber leicht unter den Erwartungen geblieben.

WM 2026: Letzter Tanz von Luka Modric?

Das Duell könnte nicht nur das letzte WM-Spiel von Ronaldo, sondern auch der letzte Auftritt von Luka Modric sein. Der Kapitän der Kroaten geriet mit seinem Team zum Auftakt beim 2:4 gegen England in Durchgang zwei etwas unter die Räder.

Es folgte ein wenig beeindruckender 1:0-Sieg, ehe die Kroaten beim 2:1-Erfolg gegen Ghana ihr bislang bestes WM-Spiel absolvierten. Trainer Zlatko Dalic setzt auf Erfahrung. Neben Modric zählen auch Ivan Perisic und Mateo Kovacic zu den Eckpfeilern des Teams.