Nach Auswechslung: Kylian Mbappé gibt Update

Julius Schamburg 10.07.2026 • 00:35 Uhr Kylian Mbappé verlässt im WM-Viertelfinale vorzeitig den Platz. Der 27-Jährige gibt nach der Partie ein Update, wie es um ihn steht. Auch sein Trainer Didier Deschamps meldet sich zu Wort.

Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappé ist beim 2:0 (0:0) im WM-Viertelfinale gegen Marokko frühzeitig ausgewechselt worden.

In der 76. Minute setzte sich Mbappé nahe dem Mittelpunkt zu Boden und hielt sich den rechten Knöchel. Kurz darauf wurde der 27-Jährige von Trainer Didier Deschamps ausgewechselt (77.).

Mbappé gibt leichte Entwarnung

„Es geht gut. Ich habe einen Schlag auf die Ferse bekommen, aber es geht gut“, sagte Mbappé nach dem Spiel – und gab damit leichte Entwarnung.

Sein Trainer Didier Deschamps erklärte: „Kylian hat etwas an der Ferse. Er spürte einen Schmerz. Dann hat er einen Schlag auf das Knie bekommen und auch Krämpfe. Das ist normal. Er spielt so viele Spiele.“

Für Mbappé war der ehemalige Bundesliga-Profi Jean-Philippe Mateta in die Partie gekommen. Mbappé konnte den Platz eigenständig verlassen und applaudierte dabei in Richtung Publikum.

WM: Mbappé leitet Frankreich-Sieg ein

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit wurde Mbappé dann im TV eingeblendet. Der Torjäger saß auf der Bank, sein rechter Fuß war mit einem Eisbeutel versehen.

Mbappé hatte in der 60. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:0 getroffen. Das 2:0 von Ousmane Dembélé hatte er wenig später aufgelegt (66.).

In der ersten Halbzeit war er allerdings vom Elfmeterpunkt gescheitert (28.). Den schwachen Schuss ins rechte untere Eck konnte Marokkos Schlussmann Bono recht problemlos parieren.