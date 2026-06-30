FC Bayern: Herbert Hainer spricht Klartext wegen Michael Olise

Der FC Bayern macht im Wirbel um Michael Olise erneut dicht. Präsident Herbert Hainer reagierte in der Abendzeitung auf Spekulationen, Real Madrid könne den französischen Flügelspieler loseisen. Die Botschaft aus München ist eindeutig – und sie richtet sich direkt an Real-Präsident Florentino Pérez.
Olise? Hainer berichtet von Real-Kontakt
„Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein“, stellte Hainer erneut klar. Und weiter: „Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Hainer berichtete zudem von einem direkten Draht nach Madrid. Aufgrund der „sehr guten Beziehung“ der Klubs habe man ihn kontaktiert, „um mir zu sagen, dass sie absolut keinen Kontakt mit Michael Olise haben“ – und dass Real „diese ständigen Spekulationen“ nicht wolle.
Real veröffentlichte Statement wegen Olise
Passend dazu hatte Real am 20. Juni ein Statement veröffentlicht. Darin stellten die Königlichen klar, dass es „keinerlei Kontakt – weder direkt noch indirekt“ zu Olise, dessen Vertretern oder Umfeld gegeben habe. Gleichzeitig betonte der Klub die „ausgezeichneten institutionellen Beziehungen“ zum FC Bayern und bedauerte Spekulationen, „die nicht der Realität entsprechen“.
Olise steht in München bis 2029 unter Vertrag. In der vergangenen Saison lieferte der Offensivmann in 52 Pflichtspielen 22 Tore und 31 Assists – und wurde zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt. Mit 22 Vorlagen stellte er zudem den Assist-Rekord in einer Bundesliga-Spielzeit ein. Aktuell weilt er mit der französischen Nationalmannschaft bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA.
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