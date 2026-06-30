FC Bayern: Herbert Hainer spricht Klartext wegen Michael Olise

SPORT1 30.06.2026 • 15:13 Uhr Bayern-Präsident Herbert Hainer spricht in einem Interview Klartext wegen Michael Olise und weist Gerüchte aus Madrid zurecht.

Der FC Bayern macht im Wirbel um Michael Olise erneut dicht. Präsident Herbert Hainer reagierte in der Abendzeitung auf Spekulationen, Real Madrid könne den französischen Flügelspieler loseisen. Die Botschaft aus München ist eindeutig – und sie richtet sich direkt an Real-Präsident Florentino Pérez.

„Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein“, stellte Hainer erneut klar. Und weiter: „Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Hainer berichtete zudem von einem direkten Draht nach Madrid. Aufgrund der „sehr guten Beziehung“ der Klubs habe man ihn kontaktiert, „um mir zu sagen, dass sie absolut keinen Kontakt mit Michael Olise haben“ – und dass Real „diese ständigen Spekulationen“ nicht wolle.

Real veröffentlichte Statement wegen Olise

Passend dazu hatte Real am 20. Juni ein Statement veröffentlicht. Darin stellten die Königlichen klar, dass es „keinerlei Kontakt – weder direkt noch indirekt“ zu Olise, dessen Vertretern oder Umfeld gegeben habe. Gleichzeitig betonte der Klub die „ausgezeichneten institutionellen Beziehungen“ zum FC Bayern und bedauerte Spekulationen, „die nicht der Realität entsprechen“.