WM: Nur noch fünf Bundesliga-Spieler dabei

SID 13.07.2026 • 09:02 Uhr Nur fünf Spieler der vier Halbfinalisten stehen in Deutschland unter Vertag. Sogar die Serie A stellt mehr.

Die Bundesliga nimmt bei der Fußball-WM im Vergleich zu den anderen Topligen nur noch eine Nebenrolle ein. Ganze fünf Spieler der vier Halbfinalisten stehen in Deutschland unter Vertrag.

Im Vergleich zur englischen Premier League (39), La Liga aus Spanien (30), der französischen Ligue 1 (13) und auch der italienischen Serie A (7) bedeutet das nur Platz fünf.

Bei England stehen in Harry Kane (Bayern München) und Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) gleich zwei Deutschland-Legionäre im Kader.

Auch die übrigen drei spielen entweder bei Bayern oder Bayer: Frankreich hat Dayot Upamecano und Michael Olise (München) im Kader, Argentinien Exequiel Palacios (Leverkusen). Nach dem Abgang von Alejandro Grimaldo von Leverkusen zu Atlético Madrid, steht bei Spanien kein Bundesliga-Akteur mehr im Kader.

WM: Zahlreiche Kollegen treffen aufeinander

In den Halbfinals wird es zudem zu zahlreichen Duellen von Klubkollegen kommen. Allein im argentinischen Kader stehen sechs Profis aus der englischen Premier League, darunter Enzo Fernández von FC Chelsea oder Cristian Romero (Tottenham Hotspur). Umgekehrt steht indes kein englischer Nationalspieler in Argentinien unter Vertrag.