WM: Pikante Botschaft an Thomas Tuchel von ausgebootetem England-Star

Raphael Weber 04.07.2026 • 12:21 Uhr Im WM-Kader konnte ihn Thomas Tuchel nicht gebrauchen - nach wackligen England-Auftritten in Nordamerika meldet sich ein ausgebooteter Star jetzt vielsagend zu Wort.

Cole Palmer vom FC Chelsea, im EM-Finale 2024 noch Torschütze beim 1:2 gegen Spanien, war neben Phil Foden und Harry Maguire wohl der prominenteste Star, der die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nur im TV verfolgen kann.

Ausgebooteter England-Star mit Botschaft an Thomas Tuchel

Nachdem sich England im Sechzehntelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo (2:1) enorm schwer tat und von Harry Kane durch zwei späte Tore ins Achtelfinale gerettet werden musste, machte Palmer jetzt deutlich, dass er durchaus hätte helfen können.

„Ich weiß, was ich hätte beitragen können – etwas anderes als das, wofür sich der Trainer entschieden hat“, sagte der Offensivspieler der Times: „Ich kann die Entscheidung nicht ändern und wünsche allen alles Gute.“

„Wenn einem gesagt wird, man sei im Grunde nicht gut genug …“

Tuchels Entscheidung gegen ihn hat bei Palmer in jedem Fall Wirkung hinterlassen. „Es ist wie bei allem anderen auch. Wenn einem gesagt wird, man sei im Grunde nicht gut genug, dann will man den Leuten das Gegenteil beweisen“, stellte der 24-Jährige klar.

„Jeder Fußballspieler möchte bei der Weltmeisterschaft dabei sein“, sagte Palmer: „Aber es ist eine Entscheidung, die ich nicht ändern kann, und eine schwere Entscheidung, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich versuche einfach, meinen Sommerurlaub zu genießen – den ersten Sommerurlaub, den ich je hatte.“

Darum berief Thomas Tuchel Palmer nicht in den WM-Kader

Tuchel hatte statt Palmer oder auch Manchester Citys Foden das Offensivquartett Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke und Bukayo Saka in seinen Kader aufgenommen.

Palmers Nicht-Nominierung begründete Tuchel seinerzeit so: „Ich glaube, er leidet im Klub unter einer Formschwäche. Er war über die gesamte Saison hinweg nicht so entscheidend und einflussreich wie in den vergangenen Spielzeiten. Zweitens hatte er bei uns keinen großen Einfluss. Seine Bilanz bei uns war einfach nicht herausragend, nicht gut genug, um zu sagen: ‚Egal was passiert, er kommt auf jeden Fall.‘“