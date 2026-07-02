Für einen fällt in dieser WM-Nacht der Vorhang endgültig

Lars Hinzberg 02.07.2026 • 20:53 Uhr Cristiano Ronaldo gegen Luka Modric - für einen Ü40-Superstar wird das Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien der letzte WM-Auftritt.

Cristiano Ronaldo quittierte den Spott der kolumbianischen Fans nur mit einem eisigen Blick. „Wo ist Ronaldo? Wo ist Ronaldo?“, hatten sie ihm aus tausenden Kehlen zugebrüllt, nachdem Portugals Superstar in der Glamour-Stadt Miami mal so gar keinen Glanz versprüht hatte. Doch der 41-Jährige wollte sich die Laune nicht lange verderben lassen, schließlich beginnt das Turnier ja jetzt erst so richtig.

„Wir machen gemeinsam weiter“, schrieb Ronaldo bei Instagram nach dem 0:0 gegen Kolumbien im letzten Gruppenspiel mit Blick auf den Beginn der K.o.-Runde. Das Sechzehntelfinale wird für den Altmeister eine Reise in die Vergangenheit, in Toronto (Freitag, 1 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum Duell mit Luka Modric (40) und seinen Kroaten.

WM: Legendenduell zwischen Ronaldo und Modric

In ihrer Prime spielten die beiden Ü40-Superstars sechs Jahre lang gemeinsam bei Real Madrid. Ronaldo oder Modric? Für einen der beiden ganz Großen des Fußballs wird es wohl das letzte WM-Spiel sein.

Die gierige Tormaschine Ronaldo und der geniale Spielmacher Modric – bei Real bildeten sie ein geniales Duo, zusammen holten sie viermal den Champions-League-Titel nach Madrid. „Es ist eine Ehre, so viele Momente mit dir geteilt zu haben“, sagte Ronaldo, als ihre gemeinsame Zeit 2018 abgelaufen war.

Doch kurz danach gab es auch ein paar verbale Nadelstiche, schließlich wurde Modric in dem Sommer zum Weltfußballer gewählt. Ronaldo wurde Zweiter – und war ein bisschen beleidigt.

Duell der Gegensätze

Vom Typ her völlig verschieden, sind sowohl Ronaldo als auch Modric absolute Ikonen ihrer Teams. Nun kommt es zu ihrem zweiten Duell auf der ganz großen Bühne, beim ersten jubelte Ronaldo – auf dem Weg zum EM-Titel 2016 schaltete Portugal im Achtelfinale Kroatien in der Verlängerung aus. 2018 hatte Modric sein Highlight mit „Vatreni“, als sie Zweiter der WM wurden.

Während Ronaldo, der wie Lothar Matthäus jetzt 25 WM-Spiele bestritten hat, wegen seiner schwankenden Form und seines Alters in Portugal immer wieder in der Kritik steht und sich Trainer Roberto Martinez nach dem Kolumbien-Spiel Fragen gefallen lassen musste, warum er seinen Superstar nicht ausgewechselt hat, liegen die Kroaten Modric weiterhin zu Füßen.

„Er spielt, als wäre er 20 Jahre alt. Er war unglaublich“, sagte Petar Sucic nach dem 2:1 gegen Ghana: „Er ist unser Anführer und unser bester Spieler. Er kann spielen, solange er will. Er bleibt gut.“