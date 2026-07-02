WM: Schicksalsschlag für Kongo-Trainer Desabre

SID 02.07.2026 • 19:00 Uhr Kongos Trainer Sebastien Desabre muss einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Er erhält die Nachricht vor der Niederlage gegen England.

Nach Frankreichs Trainer Didier Deschamps hat auch Sebastien Desabre während der WM einen familiären Schicksalsschlag erlitten. Wie auf der Pressekonferenz nach dem Sechzehntelfinale bekannt wurde, erfuhr der Coach der Demokratischen Republik Kongo nur wenige Stunden vor der Niederlage gegen England (1:2) vom Tod seines Vaters.

„Wir geben bekannt, dass der Trainer seinen Vater verloren hat“, sagte Jerry Kalemo, Medienbeauftragter des afrikanischen Teams am Ende der Pressekonferenz: „Unser aufrichtiges Beileid.“ Desabres Vater sei bereits seit einiger Zeit krank gewesen, mehr Details wurden nicht genannt.

WM: Desabre wusste vor Spiel Bescheid

Desabre reagierte darauf mit einem fragenden Gesichtsausdruck, bevor er lediglich „danke“ sagte. Dies hatte zunächst zu Berichten geführt, er habe die Nachricht in diesem Moment zum ersten Mal erhalten. Es wurde jedoch klargestellt, dass der Franzose schon vor Beginn des Spiels informiert worden war.