WM: Sentimentaler Deschamps nimmt Abschied von "Les Bleus"

SID 17.07.2026 • 19:59 Uhr Didier Deschamps verlässt die französische Nationalmannschaft. Die Zeit sei "das Schönste", was dem 57-Jährigen jemals passiert sei.

Didier Deschamps hat sich angesichts seines Abschieds als Nationaltrainer Frankreichs emotional bewegt gezeigt. „Es ist das Schönste, was mir passiert ist. Es hat 25 Jahre meines Lebens eingenommen, und das prägt einen. Es bleiben unvergessliche Erinnerungen“, sagte der 57-Jährige rückblickend auf seine Verbandskarriere vor dem Spiel um Platz drei gegen England. Das Duell mit den Three Lions am Samstag (21 Uhr im LIVETICKER) in Miami wird Deschamps‘ letzter Auftritt als Trainer für die Équipe Tricolore.

„Ich weiß, dass morgen der Vorhang fällt. Hier wird niemand weinen, aber die französische Nationalmannschaft wird mir fehlen“, sagte Deschamps wehmütig: „Ich hatte das Privileg, 14 Jahre lang magische, aber auch schwierige Momente zu erleben.“

WM: Platz drei zum Abschluss?

Nun möchte der 57-Jährige seine Ägide mit einem Sieg beenden – auch wenn seine Mannschaft nach dem bitteren 0:2 im WM-Halbfinale gegen Spanien nach eigenen Worten nicht mehr Lust auf dieses Spiel habe als die Engländer. „Wenn man für Frankreich spielt, hat man Pflichten. Wir werden alles tun, damit dieses Spiel gut verläuft“, erklärte Deschamps.