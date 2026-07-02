WM-Trainer geschockt! Plötzlich wird der Tod des Vaters verkündet

Johannes Vehren 02.07.2026 • 10:11 Uhr Die Demokratische Republik Kongo scheidet dramatisch gegen England im WM-Sechzehntelfinale aus. Auf der anschließenden Pressekonferenz wird verkündet, dass der Vater von Kongos Nationaltrainer verstorben ist. Sébastien Desabre ist nicht eingeweiht und reagiert schockiert.

Auf der Pressekonferenz nach dem dramatischen Sechzehntelfinale zwischen der Demokratischen Republik Kongo und England (1:2) ist es zu einer höchst unsensiblen Situation gekommen.

Die PK schien nach sieben Minuten beendet zu sein, da ergriff Kongos Pressesprecher Jerry Angengwa das Wort und verkündete: „Wir möchten mitteilen, dass der Trainer seinen Vater verloren hat. Unser Mitgefühl gilt ihm.“

WM: Nationaltrainer von Todesverkündung schockiert

Nationalcoach Sébastien Desabre schien von der Veröffentlichung dieser Nachricht in diesem Moment nichts zu wissen, weshalb er geschockt reagierte und ihm die Gesichtszüge entglitten.

Der 49-Jährige guckte böse zu seinem Pressesprecher herüber, bedankte sich für das ausgesprochene Mitgefühl und verließ anschließend den Raum.

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Wie der Radiosender Top Congo FM berichtet, soll Desabre die Todesnachricht erst nach dem bitteren Ausscheiden erhalten haben. Zu den Umständen ist nichts bekannt.