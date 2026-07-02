WM-Trainer geschockt! Plötzlich wird der Tod des Vaters verkündet

Auf der Pressekonferenz nach dem dramatischen Sechzehntelfinale zwischen der Demokratischen Republik Kongo und England (1:2) ist es zu einer höchst unsensiblen Situation gekommen.
Skurrile Situation um Kongos Trainer
Die PK schien nach sieben Minuten beendet zu sein, da ergriff Kongos Pressesprecher Jerry Angengwa das Wort und verkündete: „Wir möchten mitteilen, dass der Trainer seinen Vater verloren hat. Unser Mitgefühl gilt ihm.“
WM: Nationaltrainer von Todesverkündung schockiert
Nationalcoach Sébastien Desabre schien von der Veröffentlichung dieser Nachricht in diesem Moment nichts zu wissen, weshalb er geschockt reagierte und ihm die Gesichtszüge entglitten.
Der 49-Jährige guckte böse zu seinem Pressesprecher herüber, bedankte sich für das ausgesprochene Mitgefühl und verließ anschließend den Raum.
Kane führt England ins WM-Achtelfinale
Wie der Radiosender Top Congo FM berichtet, soll Desabre die Todesnachricht erst nach dem bitteren Ausscheiden erhalten haben. Zu den Umständen ist nichts bekannt.
Gegen England ging die DR Kongo in der siebten Minute durch Brian Cipenga in Führung. Der Abwehrriegel hielt lange, doch in der Schlussphase schlug Harry Kane doppelt zu und führte die Three Lions ins Achtelfinale der WM.