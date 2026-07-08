WM: Unwetter droht! Muss Englands Spiel wieder verschoben werden?

Maximilian Huber 08.07.2026 • 19:32 Uhr Wird der englischen Nationalmannschaft erneut das Wetter zum Verhängnis? Rund um das Viertelfinale gegen Norwegen drohen erneut Unwetter.

Macht das Wetter in Nordamerika der englischen Nationalmannschaft erneut einen Strich durch die Rechnung?

Wie schon rund um das Achtelfinale gegen Mexiko, werden auch am Samstag heftige Gewitter und Unwetter in Miami erwartet, wo England sein WM-Viertelfinale gegen Norwegen austragen wird.

WM 2026: England droht erneut Unwetter

Rund 34 Grad Celsius soll das Thermometer am Samstag im Süden Floridas erreichen. Beunruhigend: Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit wird damit gerechnet, dass sich die Hitze zum Anpfiff eher wie 43 Grad Celsius anfühlen wird. Der Wetterdienst der BBC sagt zudem Gewitter kurz vor dem Anpfiff und während des Spiels voraus. Sollte das der Fall sein, würde rund um das Stadion das Unwetter-Protokoll aktiviert werden.

Dieses sieht vor, dass nach einem Blitz im Umkreis von acht Meilen (ca. 13 Kilometer) eine halbe Stunde gewartet werden muss, um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Zuschauer sollen in der Zeit Schutz suchen. Wenn sich ein weiterer Blitz entlädt, beginnt der Countdown wieder von vorn.

WM 2026: Norwegen fordert England

Wegen schwerer Unwetter musste das Achtelfinal-Spiel der Engländer in Mexiko-Stadt gegen Mexiko eine Stunde später als geplant angepfiffen werden. Auch in der Gruppenphase zwang das Wetter die Partie zwischen Frankreich und dem Irak zu einer längeren witterungsbedingten Unterbrechung.