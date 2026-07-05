WM: Wird Frankreich wegen Michael Olise aktiv?

Der französische Verband (FFF) prüft offenbar einen Einspruch gegen die Gelbe Karte für Michael Olise im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay (1:0). Das berichten französische Medien übereinstimmend.
Wird Frankreich wegen Olise aktiv?
Noch sei keine Entscheidung gefallen. Aber nachdem die FIFA am Sonntag die Rotsperre für Folarin Balogun ausgesetzt hatte, „erwäge der Verband ernsthaft“, eine Beschwerde gegen Olises Gelbe Karte einzulegen, wie RMC Sport schrieb.
Hintergrund sind mögliche Konsequenzen, die sich aus der Verwarnung für Olise ergeben. Sollte der Offensivstar des FC Bayern im Viertelfinale gegen Marokko (Donnerstag, 22.00 Uhr im LIVETICKER) Gelb sehen, wäre er in einem potenziellen Halbfinale gesperrt.
Olise sieht nach Auseinandersetzung mit Galarza Gelb
Olise war in der Nachspielzeit des vor allem seitens der Südamerikaner überhart geführten Spiels mit Matías Galarza aneinander geraten.
Der 24-Jährige packte dabei seinen Gegenspieler am Trikot und legte seinen Finger auf die Lippen, woraufhin Galarza theatralisch zu Boden ging.