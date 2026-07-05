WM: Wird Frankreich wegen Michael Olise aktiv?

Maximilian Lotz 05.07.2026 • 20:13 Uhr Das hitzige WM-Sechzehntelfinale zwischen Frankreich und Paraguay wirkt weiter nach. Offenbar denkt der französische Verband über einen Einspruch bei der FIFA nach. Es geht um Michael Olise.

Der französische Verband (FFF) prüft offenbar einen Einspruch gegen die Gelbe Karte für Michael Olise im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay (1:0). Das berichten französische Medien übereinstimmend.

Noch sei keine Entscheidung gefallen. Aber nachdem die FIFA am Sonntag die Rotsperre für Folarin Balogun ausgesetzt hatte, „erwäge der Verband ernsthaft“, eine Beschwerde gegen Olises Gelbe Karte einzulegen, wie RMC Sport schrieb.

Hintergrund sind mögliche Konsequenzen, die sich aus der Verwarnung für Olise ergeben. Sollte der Offensivstar des FC Bayern im Viertelfinale gegen Marokko (Donnerstag, 22.00 Uhr im LIVETICKER) Gelb sehen, wäre er in einem potenziellen Halbfinale gesperrt.

Olise sieht nach Auseinandersetzung mit Galarza Gelb

Olise war in der Nachspielzeit des vor allem seitens der Südamerikaner überhart geführten Spiels mit Matías Galarza aneinander geraten.