WM: Yamal von Bayern-Neuzugang begeistert

Daniel Höhn 04.07.2026 • 15:10 Uhr Lamine Yamal zieht ein kleines WM-Fazit. Insbesondere von Marokko-Star und Bayern-Neuzugang Ismael Saibari ist der Spanier beeindruckt.

Spaniens Youngster Lamine Yamal hat in einem Interview ein erstes WM-Fazit gezogen und dabei die Spieler genannt, die ihm bei dem Turnier besonders gefallen.

„Von den Stars gefällt mir Vini (Vinícius Júnior; Anm. d. Red.) sehr gut. Natürlich (Lionel) Messi. Und (Ismael) Saibari, der bei dieser WM meiner Meinung nach sehr gut spielt“, sagte Yamal dem spanischen Radiosender COPE.

Yamal: „Saibari spielt stark“

Zu Saibari, dessen Wechsel der FC Bayern am Mittwoch finalisiert hatte, ergänzte Yamal: „Er ist ein Spieler, der sehr guten Fußball spielt. Er erzielt nicht nur Tore, sondern spielt insgesamt stark.“