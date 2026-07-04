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WM: Yamal von Bayern-Neuzugang begeistert

Yamal von Bayern-Zugang begeistert

Lamine Yamal zieht ein kleines WM-Fazit. Insbesondere von Marokko-Star und Bayern-Neuzugang Ismael Saibari ist der Spanier beeindruckt.
Der FC Bayern macht den ersten dicken Transfer des Sommers offiziell! Ismael Saibari unterschreibt einen langfristigen Vertrag - und erfüllt sich mit dem Wechsel nach München einen Traum.
Daniel Höhn
Lamine Yamal zieht ein kleines WM-Fazit. Insbesondere von Marokko-Star und Bayern-Neuzugang Ismael Saibari ist der Spanier beeindruckt.

Spaniens Youngster Lamine Yamal hat in einem Interview ein erstes WM-Fazit gezogen und dabei die Spieler genannt, die ihm bei dem Turnier besonders gefallen.

„Von den Stars gefällt mir Vini (Vinícius Júnior; Anm. d. Red.) sehr gut. Natürlich (Lionel) Messi. Und (Ismael) Saibari, der bei dieser WM meiner Meinung nach sehr gut spielt“, sagte Yamal dem spanischen Radiosender COPE.

Yamal: „Saibari spielt stark“

Zu Saibari, dessen Wechsel der FC Bayern am Mittwoch finalisiert hatte, ergänzte Yamal: „Er ist ein Spieler, der sehr guten Fußball spielt. Er erzielt nicht nur Tore, sondern spielt insgesamt stark.“

Mit drei Toren in vier WM-Spielen machte Saibari noch einmal nachhaltig auf sich aufmerksam. Noch ist das Turnier für den Marokko-Star aber noch nicht zu Ende. Am Samstagabend geht es im Achtelfinale gegen Co-Gastgeber Kanada (ab 19 Uhr im LIVETICKER) um den Einzug ins Viertelfinale.

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