Zum 19. Geburstag: Yamal wünscht sich WM-Finale

SID 14.07.2026 • 02:00 Uhr Spaniens Jungstar gibt sich vor dem Halbfinale gegen Frankreich siegesgewiss.

Lamine Yamal war bestens aufgelegt, die funkelnde Goldkette um seinen Hals entsprach dem besonderen Anlass. „Vielen Dank an alle, die zu meinem Geburtstag gekommen sind“, rief Spaniens Jungstar den vielen Reportern in Dallas entgegen und sprach an seinem Ehrentag voller Vorfreude über das WM-Halbfinale gegen Frankreich. Zu seinem 19. Geburtstag würde er sich gern mit einem Sieg beschenken „und der Chance, nach New York zu reisen“.

Druck verspürt Yamal vor dem mit Spannung erwarteten Duell des Europameister gegen den Vize-Weltmeister am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) dem Vernehmen nach keinen. „Sie sagen, ich sei nicht in Bestform, also sollten Sie nichts von mir erwarten. Aber ich bin zuversichtlich, dass morgen alles gut laufen wird“, sagte der Angreifer des FC Barcelona auf einer Pressekonferenz rund 21 Stunden vor dem Kracherspiel: „Ich bin mir sicher, dass es ein besonderer Tag wird.“

Yamal spielt in Nordamerika seine erste Weltmeisterschaft. Nach dem EM-Titel 2024 hat er nun die Chance, bei seiner Premiere auch den WM-Thron zu besteigen. „Warum nicht?“, sagte er am Montag. Die Partie gegen Frankreich sei „das wichtigste Spiel, das ich je spielen werde“. Dass er im bisherigen Turnierverlauf erst einmal getroffen hat, bringt ihn nicht aus der Ruhe. „Ich mache mir keine Sorgen ums Toreschießen“, sagte Yamal. Es sei „immer etwas Besonderes, in solchen Spielen zu treffen. Natürlich nehme ich die Herausforderung an.“