WM: Lamine Yamal und "eine Frage, die ganz Frankreich quält"

Vincent Wuttke 13.07.2026 • 21:50 Uhr Lamine Yamal zeigte Frankreich zuletzt zwei Mal die Grenzen auf. Findet der Vizeweltmeister gegen Spaniens Superstar diesmal eine Antwort?

An seinem 19. Geburtstag ließ es Lamine Yamal zunächst ruhiger angehen. In den Morgenstunden meldete sich der spanische Superstar zunächst nicht und auch der spanische Verband überbrachte in den Sozialen Medien nur mit einem Post seine Glückwünsche. Kurz nach seinem Ehrentag will der Linksfuß im WM-Halbfinale von New York gegen Frankreich aber wieder ins ganz große Rampenlicht (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Die spanischen und die französischen Medien erwartet schließlich von dem Teenager des FC Barcelona einen großen Auftritt – und das aus gutem Grund. Denn Frankreich fürchtet womöglich keinen Spieler auf der Welt so sehr wie Yamal.

Das liegt an seinen zwei Zaubershows in den beiden vergangenen Aufeinandertreffen. Im EM-Halbfinale 2024 gelang dem Linksfuß ein Traum-Schlenzer von der Strafraumgrenze in den Winkel zum zwischenzeitlichen 1:1. Wenig später schoss Spanien auch noch das 2:1 und wurde Europameister.

Vielleicht auch deshalb posaunte der selbstbewusste Kicker nach dem Viertelfinale: „Wenn jemand Angst haben sollte, dann Frankreich.“

Yamal tat Frankreich zwei Mal richtig weh

Im vergangenen Jahr verwüstete Yamal dann Frankreichs Abwehr vollends. Im Halbfinale der Nations League gelangen ihm gleich zwei Treffer. Spanien führte zwischenzeitlich 5:1 dank seines überragenden Anführers. Die Equipe Tricolore betrieb nur noch Ergebniskosmetik zum 4:5.

Die spanische Zeitung Mundo Deportivo titelte deshalb nun: „In Frankreich stellt sich jeder immer wieder dieselbe Frage. Eine Frage, die seit zwei Jahren unbeantwortet bleibt und die darüber entscheiden könnte, wer im WM-Finale spielen wird: Wie stoppt man Lamine Yamal?“

Auch die Marca legte den Finger in die Wunde: „Die große Frage, die ganz Frankreich quält. Lamine beschäftigt die Equipe Tricolore vor dem Kracher.“ Dabei wies die Zeitung auch darauf hin, dass die WM für Yamal bisher „geprägt von körperlichen Problemen und fehlender Konstanz“ verlaufen ist – und nur ein Treffer des Superstars zu Buche steht.

Trotzdem kommt man zum Entschluss: „In Frankreich reicht es jedoch schon, seinen Namen auszusprechen, damit alle Geister wieder aufleben.“

Der Blick in die französische Presse bestätigt das. Le Figaro schreibt: „Für die ‚Bleus‘ steht in diesem Duell der Giganten noch eine Rechnung offen: Lamine Yamal.“

Was lässt sich Deschamps einfallen gegen Yamal?

Nationaltrainer Didier Deschamps braucht ein neues Konzept im Vergleich zur Vergangenheit gegen den Dribbelkünstler. In beiden enttäuschenden Duellen hatte Theo Hernandez vergeblich versucht, die Kreise des nun 19-Jährigen einzugrenzen und wurde teilweise vorgeführt.

Und deshalb dürfte Lucas Digne hinten links gesetzt sein für das Halbfinale. Er hatte zuletzt ohnehin in der Viererkette den Vorzug erhalten. Desiré Doué könnte als linker Flügelstürmer ebenfalls eine Schlüsselrolle erhalten und deutlich defensiver agieren, um Digne zu helfen.

In Frankreichs Team ist Yamal wohl auch Thema. Innenverteidiger Ibrahima Konaté wurde sogar gefragt, ob sie Angst vor dem kommenden Gegenspieler haben. Er lachte nur und sagte: „Nein, nein, nein. Angst darfst du nie haben. Das Ziel ist es nicht, sich auf einen einzigen Spieler zu konzentrieren, denn die gesamte Mannschaft kann einem Schaden zufügen. Es ist nicht nur Lamine, es ist ganz Spanien.“

Sein Kollege Maxence Lacroix schlug genau denselben Ton an. „Ich würde nicht von Angst sprechen. Wir sind uns unserer Qualitäten bewusst. Wir wissen, dass Spanien einen starken Kader hat und eine großartige Weltmeisterschaft spielt.“

Der meist unbeeindruckte Yamal selbst geht davon aus, dass er die WM gewinnen wird.