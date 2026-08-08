Ginter packt über WM-Aus aus: "Mit das Bitterste in meiner Karriere"

Maximilian Huber 08.08.2026 • 08:48 Uhr Matthias Ginter verpasst mit Freiburg den Gewinn der Europa League und erfährt wenig später, nicht Teil des deutschen WM-Kaders zu sein. Ein schwerer Nackenschlag, wie der Verteidiger zugibt.

Das Europa-League-Finale verlor Matthias Ginter mit dem SC Freiburg 0:3 gegen Premier-League-Klub Aston Villa. Wenig später erfuhr der Innenverteidiger, dass er trotz einer starken Saison nicht Teil des deutschen WM-Kaders sein wird.

Es sind Momente, die lange Zeit an Ginter nagen. „Es waren für mich keine zwei einzelnen Enttäuschungen, sondern eine große. Es war mit das Bitterste in meiner Karriere, schlimme Stunden und ein Doppelschlag am Ende einer eigentlich sehr besonderen Saison“, gab der 32-Jährige in einem Gespräch mit dem kicker zu.

Ginter wollte „nichts mehr mit der Saison zu tun haben“

In der Vorbereitung für die WM hatte Ginter in den Planungen von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann kaum eine Rolle gespielt. „Über die Art und Weise, wie das generell drei Jahre lang abgelaufen ist, will ich nicht sprechen. Der Zeitpunkt war eigentlich anders geplant, gerade auch mit den ganzen vorher veröffentlichten Leaks, aber ich wurde erst am Donnerstag, dem Tag der Nominierung, informiert.“

Inmitten des Freiburger Fan-Empfangs am Tag nach dem Europa-League-Finale hatte der Innenverteidiger mit einer großen Enttäuschung zu kämpfen. „Anfangs habe ich das gar nicht richtig realisiert. Ich musste einfach funktionieren. Es gab den Fan-Empfang, dann eine Ehrung hier und da. Und gerade im Urlaub wollen die Kinder ja etwas von ihrem Papa haben“, verriet der Freiburger.

„Erst mit dem Eröffnungsspiel der WM ist es mir dann so richtig bewusst geworden – und weil es ein Paket war, kam dann auch die Enttäuschung über das verlorene Finale wieder.“

Im Urlaub mit der Familie, während die Fußball-WM in Nordamerika lief, hatte Ginter versucht, nicht an Fußball zu denken und über das Saisonende hinweg zu kommen. Sein deutliches Fazit: „Ich habe auch schon Enttäuschungen in meiner Karriere erlebt, aber nicht in diesem Paket binnen zwölf Stunden. Ich wollte ehrlicherweise nichts mehr mit dieser Saison zu tun haben, sie abhaken und nach vorne schauen.“

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