Einen Monat nach WM-Aus: Nationaltrainer muss gehen

SID 04.08.2026 • 00:05 Uhr Einen Monat nach dem WM-Aus trennt sich der algerische Verband von Nationaltrainer Vladimir Petkovic. Dieser hatte die Auswahl im Jahr 2024 übernommen.

Der algerische Fußball-Verband (FAF) hat sich einen Monat nach dem WM-Aus von Nationaltrainer Vladimir Petkovic getrennt. Wie der Verband am Montag mitteilte, endet die Zusammenarbeit mit dem 62-Jährigen trotz einer erst vor rund zwei Monaten vereinbarten Vertragsverlängerung vorzeitig.

Petkovic hatte die Auswahl im Jahr 2024 als Nachfolger von Djamel Belmadi übernommen und sollte ursprünglich bis 2028 im Amt bleiben.

„Die Beziehung zwischen der FAF und Petkovic und seinem Stab ist heute offiziell beendet worden, im gegenseitigen Einvernehmen“, hieß es in einer Mitteilung. Angaben zu einem Nachfolger des langjährigen Schweizer Nationaltrainers machte der algerische Verband zunächst nicht.

WM: Petkovic mit durchwachsener Bilanz

Sportlich blickt Petkovic auf eine durchwachsene Bilanz zurück. Zwar führte der gebürtige Bosnier Algerien zur WM 2026 und profitierte dabei auch vom auf 48 Teilnehmer erweiterten Turnierformat. Die Nordafrikaner erreichten zum zweiten Mal nach 2014 die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale war jedoch gegen die Schweiz nach einer 0:2-Niederlage Endstation.