Golfsport trauert um früheren Masters-Sieger Goalby

Der Golfsport trauert um Bob Goalby: Der frühere Masters-Sieger ist am Donnerstag in seiner Heimatstadt Belleville/Illinois im Alter von 92 Jahren verstorben. Neben seinem Triumph in Augusta/Georgia 1968 gewann der US-Amerikaner elf weitere Turniere auf der Tour, bei der PGA Championship 1962 belegte er zudem den zweiten Platz.