Drei Monate nach Achillessehnenriss: Langer feiert Comeback

Golf-Ikone Bernhard Langer hat nur drei Monate nach seinem Achillessehnenriss sein Comeback gefeiert. Auf der PGA Tour Champions schlägt der 66-Jährige seit Samstag beim Insperity Invitational in The Woodlands im US-Bundesstaat Texas auf.

Der zweimalige Masters-Sieger (1985 und 1993) hatte sich am 1. Februar beim Pickleball spielen die linke Achillessehne gerissen, sein Comeback kommt früher als erwartet. Auf dem Weg der Genesung orientierte er sich auch an der Reha von Football-Star Aaron Rodgers, der auf dieselbe Weise operiert worden war und nach einem Achillessehnenriss schnelle Fortschritte gemacht hatte.

Das prestigeträchtige Masters in Augusta im April war für Langer noch zu früh gekommen, 2025 will er zum 41. und letzten Mal an der Magnolia Lane aufschlagen. Für Anfang Juli (4. bis 7.) 2024 plant Langer seinen Start beim Turnier in München-Eichenried.