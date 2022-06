Golf: DP World Tour sanktioniert LIV-"Rebellen" um Martin Kaymer

Die Profis hätten „Regeln gebrochen und die Tour missachtet“, sagte Keith Pelley, Chef der DP World Tour. Ihr Vorgehen sei „nicht fair und untergräbt die Tour“. Sollten Kaymer und Co. künftig bei LIV-Events ohne die erforderliche Freigabe teilnehmen, würde dies „weitere Strafen nach sich ziehen“, teilte die DP World Tour am Freitag mit. (BERICHT: Warum das Handicap so wichtig ist)