Golfer Paul feiert Premieren-Sieg auf Mallorca

Auf Mallorca lebte er nun vor allem von seinen starken Vorstellungen am zweiten und dritten Tag. Mit einer 71er-Par-Runde war er gestartet, am Freitag (64) und Samstag (62) steigerte er sich dann deutlich. Am Sonntag allerdings benötigte Paul 72 Schläge, es genügte dennoch knapp. Nach dem entscheidenden Putt schrie er seine Freude heraus. Auf der DP World Tour war Pauls bislang bestes Ergebnis ein zweiter Platz gewesen, den er im Mai in Antwerpen geholt hatte.