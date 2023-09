Djokovic auch mit Golfschläger erfolgreich

Das besondere Ballgefühl von Tennis-Topstar Novak Djokovic beschränkt sich nicht allein auf die gelbe Filzkugel. Der Grand-Slam-Rekordchampion sorgte am Rande des Ryder Cup auch mit dem Golfschläger in der Hand für Erstaunen. Der Serbe, der nach seinem Sieg bei den US Open wieder an der Spitze der ATP-Rangliste steht, gewann am Mittwoch in der Nähe von Rom ein Prominenten-Event vor dem Start des prestigereichen Teamevents im Golf.