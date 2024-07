British Open: Woods verpasst Cut deutlich - auch Jäger raus

von SID 19.07.2024 • 20:52 Uhr Nie zuvor war Woods bei einem Major schlechter. Zwei Deutsche überstanden unterdessen den Cut.

Golf-Ikone Tiger Woods ist bei der British Open nach der nächsten enttäuschenden Runde deutlich am Cut gescheitert. Der dreimalige Turniersieger spielte nach seiner schwachen 79 (+8) zum Auftakt am Freitag eine 77, mit der Bilanz von 14 Schlägen über Par verpasste der US-Amerikaner klar die Qualifikation für die letzten zwei Runden. Schlechter hatte der 48-Jährige bei einem Major nie zuvor abgeschnitten, einzig bei der US Open 2015 benötigte Woods so viele Schläge.

Der 15-malige Major-Sieger gab sich trotz des Debakels kämpferisch. "Ich muss einfach so weitermachen wie bisher und dann irgendwann anfangen, mehr im Wettbewerb zu spielen und wieder in den Wettkampffluss zu kommen", sagte Woods. Zuletzt hatte etwa Schottlands Golf-Legende Colin Montgomerie ihm ein Karriereende nahegelegt, Woods hatte aber entgegnet, er wolle "so lange spielen, wie ich kann und ich das Gefühl habe, dass ich das Turnier noch gewinnen kann".

Die Führung beim Turnier in Troon übernahm der Ire Shane Lowry (66+69) vor Major-Debütant Daniel Brown. Der Engländer hatte sich am Donnerstag mit einer 65er-Runde an die Spitze gesetzt, spielte am Freitag eine 72 und liegt gleichauf mit seinem Landsmann Justin Rose (69+68). Dominator Scottie Scheffler liegt als geteilter Vierter (-2) noch in Reichweite zur Spitze.