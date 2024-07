Langer-Abschied: "Wird die ein oder andere Träne laufen"

Golf-Ikone Bernhard Langer erwartet bei den BMW-Open in München-Eichenried einen emotionalen Abschied von seinen deutschen Fans.

Golf -Ikone Bernhard Langer erwartet einen emotionalen Abschied von seinen deutschen Fans. „Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Träne laufen wird“, sagte der 66-Jährige vor seinem Start bei den 35. BMW-Open in München-Eichenried , die unter dem Motto „Servus Bernhard“ steht.

Es wird Langers letzter Auftritt auf der DP World Tour sein. Es sei "etwas ganz Besonderes, in der Heimat meinen Abschied geben zu dürfen", ergänzte er. Langer wird am Donnerstag und Freitag in einem Flight mit Marcel Siem und Martin Kaymer unterwegs sein. "Darauf freue ich mich sehr", betonte er.