Der Urknall einer Milliarden-Dollar-Karriere - und ein Vermächtnis für die Ewigkeit

Heute vor 28 Jahren gewann Tiger Woods zum ersten Mal das Masters in Augusta - mit einem noch heute gültigen Rekord. Seitdem ist im Golf nichts mehr, wie es war.

Nur zwei Jahre später, am 13. April 1997, lag dem Messias bereits die Golf-Welt zu Füßen. Als erster dunkelhäutiger Profi triumphierte Woods heute vor 28 Jahren in der Kathedrale des Golf. Aus E. Woods war inzwischen T. Woods geworden, aus E für Eldrick wurde T für Tiger. Ein Name, ein Programm.