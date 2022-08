Handball: Lukas Mertens vom SC Magdeburg mit Titel-Ansage gegen THW Kiel vor DHB-Supercup

Mertens: Bei Karabatic muss man bedenken, dass er über 20 Jahre hinweg immer Champions League gespielt hat. Er hat wöchentlich zwei bis drei Spiele durchgepowert. Ich kann seine Ansätze hinsichtlich der Belastung verstehen, allerdings machst du den Sport auch nur kurzfristig. Meiner Meinung nach musst du in dieser Zeit alles mitnehmen, was geht. Man spielt in Deutschland vor dem besten Publikum und hat die größten Hallen. Dass du dadurch mehr Aufwand hast, ist eben die Folge daraus. Sowohl in der Bundesliga als auch in den anderen Wettbewerben kannst du kein Spiel wegschenken. Dafür ist die Leistungsdichte einfach zu hoch.