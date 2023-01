Handball: EM-Held Petersen macht Krebs-Drama öffentlich

Der 340-malige Nationalspieler will mit seinem Schritt an die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. „Ich will den Männern zurufen: Geht zur Vorsorge! Die Krankenkassen bieten glücklicherweise viel an. Früherkennung ist das A und O. Ich kann es immer wieder nur jedem raten, die Vorsorge-Untersuchungen einzuhalten. Wenn, wie bei mir, etwas dabei herauskommt, hat man die Chance, geheilt zu werden“, sagte der frühere Kreisläufer.