Füchse-Coach Siewert hakt Meistertitel vorzeitig ab

Die Füchse Berlin haben dem SC Magdeburg nach dem nächsten Rückschlag im Titelrennen der Handball-Bundesliga bereits indirekt zur Meisterschaft gratuliert. „Die letzte realistische Chance auf die Meisterschaft müssen wir nun ad acta legen“, räumte Trainer Jaron Siewert nach dem 28:30 (13:13) bei der MT Melsungen ein. Bereits im Spitzenspiel gegen Rekordmeister THW Kiel war Berlin am vergangenen Wochenende nur zu einem Remis gekommen (32:32).

Die Füchse (50:10 Punkte) sind nach Monaten an der Tabellenspitze seit dem vergangenen Wochenende nur noch Zweiter.

Eine Titelchance bleibt noch

Noch haben sie vier Spiele zu absolvieren, spätestens jetzt spricht aber alles für Spitzenreiter SCM (50:6): Der Champions-League-Sieger ist bis zum Saisonende noch sechsmal im Einsatz, hat zudem das leichtere Restprogramm und die bessere Tordifferenz. Magdeburg ist nach dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen KS Kielce (1. Mai) erst am 5. Mai wieder in der Liga dran.