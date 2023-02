Handball-Superstar Stefan Kretzschmar wird 50: Was er bereut - und was nicht

Stefan Kretzschmar: Handball-Gigant und Handball-Punk

Kretzschmar, geboren am 17. Februar 1973 in Leipzig, wurde in der Nachwendezeit der Neunziger mit seinem unangepassten Look und Auftreten zum gesamtdeutschen Sport-Popstar, zur selben Zeit wie Franziska van Almsick - mit der er später eine Romanze hatte, die Aufmerksamkeit weit über das Sportmilieu hinaus erregte.