Auf einem Auge fast blind: Handball-Torhüter erzählt außergewöhnliche Geschichte

Handball-Nationalkeeper mit nur 30 Prozent Sehkraft

In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung offenbarte Ziemer den damaligen Hergang seines Nahezu-Verlustes des Augenlichts. In einem Training in der Jugend des SC Magdeburg habe er einen Ball aufs Auge bekommen, so unspektakulär erstmal der eigentliche Ablauf. Monatelang musste Ziemer dann allerdings um sein Augenlicht fürchten, die Untersuchungen hätten ganze zehn Tage angedauert.