"Märchenhaft": Kiel vollbringt Sensations-Comeback und steht im Final Four

Die Mannschaft von Coach Filip Jicha machte mit einem 31:21-Sieg das Weiterkommen klar, nachdem man im Hinspiel noch mit 30:39 in Frankreich untergegangen war - und sorgte für ein „märchenhaftes Ende“ in Kiel, wie es Kiels Niclas Ekberg nach der Partie auf den Punkt brachte.

Vor dem THW war am Mittwoch bereits der SC Magdeburg in einem echten Krimi ins Final Four eingezogen, in dem nun erstmals seit zehn Jahren zwei deutsche Teams vertreten sein werden.