Kiel Außenseiter gegen Barca: Ekberg setzt auf die Fans

Der FC Barcelona? Da war doch was. „Barca ist natürlich ein Riesen-Gegner, an den wir gerade in der Lanxess Arena gute Erinnerungen haben“, sagt Niclas Ekberg. Der schwedische Routinier des THW Kiel war dabei, als der deutsche Handball-Rekordmeister 2020 im Finale von Köln über den spanischen Spitzenklub triumphierte und sich den Titel in der Champions League sicherte.