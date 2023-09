Handball-Skandal: Jetzt spricht der beschuldigte Ex-BVB-Trainer!

„Ich finde, das sind sehr ernstzunehmende und schwerwiegende Vorwürfe, die mich persönlich sehr treffen. Und wenn das so gewesen sein soll, dann muss ich mich natürlich noch kritischer reflektieren“, erklärte Fuhr im Interview mit der Sportbild .

Wenn sich eine Spielerin so gefühlt habe, „kann und will ich das nicht bestreiten. Das würde ich auch niemals tun. Im Gegenteil: Dann bedaure ich das von ganzem Herzen sehr“, sagte Fuhr weiter, aber: „Ich wollte sicher nie überhaupt jemanden zum Weinen bringen“ - auch wenn er sich an kein vergleichbares Ereignis erinnere.