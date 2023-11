Handball: Wolff vor Comeback im deutschen Tor

Stammtorhüter Andreas Wolff steht vor der Rückkehr in den Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft und könnte bereits am Wochenende sein Comeback zwischen den Pfosten geben.

„Es steht nichts im Wege, dass er live dabei sein wird. Ob er jetzt auch spielen wird, müssen wir abwarten“, sagte Co-Trainer Erik Wudtke im Vorfeld der Testspiele gegen Ägypten am Freitag (18.30 Uhr in Neu-Ulm) und Sonntag (17.15 Uhr in München).